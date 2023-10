Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gestohlenes Fahrrad sichergestellt, Tatverdächtigen ermittelt

Speyer (ots)

Am 05.10.2023 stellten Polizeibeamte aufgrund von Zeugenhinweisen in Bezug auf mögliches Diebesgut einen 45-Jährigen an seiner Wohnanschrift in Speyer-Ost mit einem hochwertigen Mountainbike der Marke Bulls im Wert von ca. 825 Euro fest und überprüften das Fahrrad. Tatsächlich ergab die Überprüfung der Rahmennummer einen Treffer auf ein Fahrrad, das einem 23-jährigen Geschädigten an dessen Wohnanschrift in Speyer-Süd in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 02.10.2023, gestohlen worden war. Den 45-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls im besonders schweren Fall. Die Beamten leiten die Rückgabe des Fahrrads an den 23-Jährigen in die Wege.

