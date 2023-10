POL-PDLU: Speyer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Böhl-Iggelheim (ots) - Am 04.10.2023, gegen 14:20 Uhr, kam es an der Einmündung L528 / Lützelstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Lützelstraße in Fahrtrichtung L528 und wollte nach links in Richtung OT Böhl abbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer das Stoppschild und die Vorfahrt eines aus Richtung OT Böhl kommenden, bevorrechtigten 40-jährigen ...

