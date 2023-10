Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Kleinkindern

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 04.10.2023, gegen 14:20 Uhr, kam es an der Einmündung L528 / Lützelstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Lützelstraße in Fahrtrichtung L528 und wollte nach links in Richtung OT Böhl abbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer das Stoppschild und die Vorfahrt eines aus Richtung OT Böhl kommenden, bevorrechtigten 40-jährigen Pkw-Fahrers, dessen Fahrzeug mit drei Kleinkindern im Alter von zwei bis vier Jahren besetzt war. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug des 36-Jährigen um die eigene Achse. Der 36-Jährige, sowie zwei Kleinkinder im PKW des 40-Jährigen, wurden leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Freiwillige Feuerwehr hinzugezogen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 13.000EUR.

