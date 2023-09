POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Samstag (16.09.2023) wurde die Polizei über einen Wohnungsbrand informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte drangen bereits dunkle Rauchschwaden aus der Wohnung. Etwa um 21.15 trafen die Rettungskräfte an der Wohnung in der Stadtbergerstraße ein. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. ...

