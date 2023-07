Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vandalismus auf dem Schulgelände

Ratzeburg (ots)

10. Juli 2023 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 09./10.07.2023 - Aumühle

In der Nacht von Sonntag (09.07.2023) auf Montag (10.07.2023) ist es auf dem Schulgelände der Fürstin-Ann-Mari-von-Bismarck Grundschule in Aumühle zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang Unbekannte trieben in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.45 Uhr ihr Unwesen hinter der Schule in der Ernst-Anton-Straße. Sie rissen alle dort erst kürzlich aufgestellten Sitzbände aus dem Erdreich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise in dieser Sache nehmen die Beamten der Polizeistation Aumühle unter der Telefonnummer 04104/9139870 entgegen.

