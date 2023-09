POL Schwaben Nord: Körperverletzung mit Machete

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Samstag (16.09.2023) ging ein bislang unbekannter Mann einen 34-jährigen Mann beim Spendensammeln in der Maximilianstraße an. Gegen 16.30 Uhr beleidigte der bislang unbekannte Täter, den am Boden sitzenden Mann mehrfach und schlug ihn offenbar. Hierbei wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 178cm groß, ...

