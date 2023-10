POL-PDLU: Fahrradkontrollwoche bei der Polizei Speyer

Speyer (ots) - Am 03.10.2023 gegen 19:15 Uhr belästigte ein 59-jähriger Mann das Personal einer Tankstelle in der Industriestraße. Der Mann wurde von den eingesetzten Beamten kontrolliert und erhielt einen Platzverweis für das Tankstellengelände. Etwa zehn Minuten später informierten die Angestellten erneut die Polizei, dass der Mann zurückgekehrt sei. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Rückfragen ...

mehr