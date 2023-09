Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fünfzehn unerlaubte Einreisen am letzten Wochenende

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten stellten am frühen Sonntagmorgen nach einem telefonischen Bürgerhinweis gegen 03:30 Uhr zehn syrische Staatsangehörige (neun Männer, eine Frau) fußläufig in der Ortslage Krackow fest. Durch einen weiteren Bürgerhinweis wurden gegen 05:00 Uhr fünf weitere syrische Staatsangehörige fußläufig in der Ortslage Blockshof festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass die Personen zu einer Gruppe gehören und von der Türkei über die Slowakei nach Polen geschleust worden sind. Die deutsch - polnischen Grenze wurde fußläufig überquert. Für die Schleusung wurden pro Person bis zu 10.000,00 EUR gezahlt. In den Vernehmungen äußerten alle ein Schutzersuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Weiterleitung an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

