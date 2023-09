Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Stromaggregate gestohlen- Bundespolizei sucht Zeugen

Pasewalk (ots)

Am Samstagnachmittag informierte ein Mitarbeiter der DB AG die Leitstelle der Bundespolizei in Pasewalk, dass an der Bahnstrecke 6081 (Berlin / Stralsund, am Bahnkilometer 127,0, auf Höhe des Bahnüberganges Papendorf, insgesamt 4 tragbare Stromaggregate gestohlen worden sind. In diesem Streckenbereich finden zur Zeit Gleisbauarbeiten statt. Bei den Geräten handelt es sich um ein Stromaggregat der Marke "Honda" sowie drei Stromaggregate der Marke "Endris". Diese Stromaggregate sind für den Betrieb der Rottenwarnanlage (Baustellenwarnanlage) vorgesehen. Die Geräte waren mit einer Kette und Vorhängeschlössern gesichert. Die Entwendung der Stromaggregate hatte keinen Einfluss auf den Betrieb bzw. der Sicherheit der Bahn. Somit ist diese Diebstahlshandlung nicht im Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen in Hamburg zu werten. Der Stehlschaden liegt bei 7043,00 EUR.

Zeugen, die zweckdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Pasewalk unter 03973 2047- 0 zu melden.

