Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fünf unerlaubte Einreisen am letzten Wochenende

Pasewalk (ots)

Am Sonntag, gegen 07:40 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten in der OL Krackow einen syrischen und einen iranischen Staatsangehörigen. Beide Personen konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen. Die Vernehmung ergab, dass beide Personen über die Belarus-Route nach Deutschland geschleust worden sind. Sie stellten Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern-Buchholz weitergeleitet.

Gegen 18:20 Uhr wurden nach einem telefonischen Bürgerhinweis durch Kräfte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk in der Ortslage Neu Grambow, auf Höhe der Gaststätte " Zum Bauernhof", drei indische Staatsangehörigefestgestellt und kontrolliert. Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten sie nicht vorweisen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Personen von Russland über Weißrussland und Polen nach Deutschland geschleust worden sind. An der deutsch - polnischen Grenze wurden sie zu Fuß über die Grenze geschickt. Die Bearbeitung dauert an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell