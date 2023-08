Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 13 syrische Staatsangehörige nach unerlaubter Einreise in Löcknitz festgestellt

Pasewalk / Löcknitz (ots)

Erneut sorgte ein Bürgerhinweis für die Feststellung von unerlaubt eingereisten Personen. Gestern Morgen gegen 06:20 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei neun Personen am Bahnübergang in Löcknitz ohne aufenthaltslegitimierenden Dokumente fest. Sie waren zu Fuß unterwegs und gaben an, dass sie Bereich Löcknitz, also im Landesinneren, abgesetzt wurden. Bei einer ersten Befragung vor Ort gaben die Personen außerdem an, dass weitere Personen unterwegs sind. Die Nachsuche im Nahbereich verlief positiv. Es konnten in einem Waldstück in der Nähe des Aufgriffsortes weitere 4 Personen durch einen eingesetzten Polizeihubschrauber, ebenfalls ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente, festgestellt werden.

In der anschließenden Vernehmung gaben die Syrer an, sie seien über die Balkanroute (Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Slowakei, Polen) nach Deutschland gekommen. Des Weiteren gaben sie an, dass die Einschleusung mittels eines weißen Transporters (Mercedes Sprinter) erfolgte, der allerdings nicht mehr gesichtet wurde. Die Personengruppe wurde hierbei auf der Ladefläche transportiert. Laut übereinstimmender Aussagen verlief die Schleusungsroute von der Türkei-Bulgarien-Serbien-Ungarn-Slowenien-Polen bis nach Deutschland. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Weiterleitung der Personen zur Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz.

