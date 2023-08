BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt gestohlenes Kupferkabel sicher

Pomellen (ots) - Ein 46- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern Mittag in der Ortslage Pomellen angehalten und kontrolliert. Er war Beifahrer in einem in Polen zugelassenen Kleintransporter und in Richtung Ladenthin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab zwei Fahndungsnotierungen: 1. zur Festnahme mit Haftbefehl zur ...

mehr