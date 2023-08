Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei Pasewalk- Aufgriff nach unerlaubten Einreisen

Pasewalk (ots)

Gestern, in den frühen Morgenstunden, wurden nach einem Bürgerhinweis in der Ortslage Löcknitz, Höhe Randow Sporthalle, elf syrische Staatsangehörige (davon zwei Jugendliche) durch Bundespolizeikräfte festgestellt. Zeitgleich stellte eine Bundespolizeistreife in der Ortslage Glasow eine Gruppe von zehn irakischen Staatsangehörigen (davon ein Jugendlicher) fest.

Alle Personen (ausschließlich männlich) waren nicht im Besitz von aufenthaltslegitimierenden Dokumenten und wurden der Bundespolizeiinspektion Pasewalk zugeführt. Bei einer ersten Befragung gaben die Personen an, über die Route Türkei, Serbien,Ungarn, Slowakei, Polen nach Deutschland geschleust worden zu sein. Die Fahndung nach möglichen Schleuserfahrzeugen verlief ergebnislos. Die Auswertung der Erkennungsdienstlichen Behandlungen ergaben keine Erkenntnisse. In den anschließenden Vernehmungen äußerten alle Personen Schutzersuchen. Die drei Jugendlichen wurden an das zuständige Jugendamt übergeben. Alle anderen Personen wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell