POL-PDLU: Speyer - Rücksichtslose, gefährliche Autofahrt auf der Maximilianstraße

Speyer (ots)

Am heutigen Freitag gegen 11:30 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen verdächtigen Autofahrer in der Maximilianstraße, der die gesamte Straße mehrmals auf und ab fuhr und hierbei Passanten lautstark aufforderte, vor sein Auto zu springen. Auf Höhe des Postplatzes stellte eine Polizeistreife den PKW fest und gab eindeutige Anhaltesignale. Da der Fahrer diese jedoch anhaltend ignorierte, setzten die Beamten ihren Streifenwagen vor den fahrenden PKW des Verdächtigen und konnten ihn so schließlich unfallfrei stoppen. Eine Passantin gab gegenüber den Beamten an, sie habe sich zuvor nur durch einen beherzten Sprung zur Seite vor einer Kollision mit dem PKW des Verdächtigen retten können. Der 40-jährige Tatverdächtige räumte den Konsum von Marihuana und CBD ein. Die Beamten verbrachten ihn zur Dienststelle und veranlassten eine Blutentnahme. Anschließend verbrachten sie ihn mit seinem Einverständnis in eine psychiatrische Fachklinik, da sich Anhaltspunkte für unbehandelte psychische Erkrankungen ergaben.

Den 40-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Während der Maßnahmen störte eine zufällig vorbeikommende, nach ersten Erkenntnissen unbeteiligte, 39-Jährige die polizeilichen Maßnahmen durch lautstarke Äußerungen, sodass die Beamten ihr einen Platzverweis erteilen mussten. Diesem kam sie zwar nach, quittierte ihn aber in aller Öffentlichkeit mit weiteren lautstarken Unmutsbekundungen.

Die Polizeiinspektion Speyer bittet weitere Geschädigte, die konkret durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder geschädigt wurden, um Meldung an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

