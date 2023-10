Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Am 06.10.2023 gegen 12:00 Uhr befuhren zwei Fahrradfahrer hintereinander die Ludwigstraße in Richtung Schustergasse in Speyer. Auf Höhe der Hausnummer 3 stieg ein 25-jähriger Mann aus seinem Pkw aus. Da er die Fahrertür unvermittelt öffnete, konnte der 57-jährige Fahrradfahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der Autotür. Die dahinter befindliche 55-jährige Frau fuhr auf den 57-Jährige auf. Beide Fahrradfahrer stürzten zu Boden und verletzten sich am Bein sowie Brustbereich. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht.

