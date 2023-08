Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Polizei warnt vor Trickbetrügern

Recklinghausen (ots)

Auf der Richard-Wagner-Straße und der Heinrich-Imig-Straße war am Donnerstag ein mutmaßlicher Trickbetrüger unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise nichts gestohlen oder erbeutet.

Drei ältere Seniorinnen meldeten sich bei der Polizei, weil sie "Besuch" von einem vermeintlichen Handwerker/Wasserwerker hatten. Die Masche war immer die Gleiche: Der Mann erzählte etwas von einem Wasserschaden bzw. einer Verstopfung und forderte die Frauen auf, Wasser in der Wohnung aufzudrehen. Während die Seniorinnen damit abgelenkt bzw. beschäftigt waren, nutzte der Mann offenbar die Gelegenheit und durchsuchte Schränke. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich zumindest in zwei der Fälle um den gleichen Mann gehandelt hat. Beschreibung: etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80m groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, große Augen, dunkle Bekleidung (blaue Arbeitslatzhose). Er sprach Deutsch mit Akzent. Eine der Frauen konnte sehen, dass der Mann mit einem Auto davonfuhr. Eine nähere Beschreibung des Pkw liegt nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Um sich vor Betrügern zu schützen, lassen Sie bitte keine fremden Personen ins Haus bzw. in die Wohnung. Das gilt auch für Handwerker, die sie nicht bestellt haben oder die nicht (von der Hausverwaltung etc.) angekündigt wurden. Im Zweifelsfall rufen Sie eine Vertrauensperson dazu - oder rufen Sie direkt die Polizei an.

Weitere Tipps und Hinweise zum Thema Betrug finden Sie auch unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell