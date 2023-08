Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kleinkind bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag kam um 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten an der Kreuzung Marler Straße / Westerholter Straße / Recklinghäuser Straße. Eine 22-jährige Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Pkw einer vorausfahrenden 44-jährigen Hertenerin von hinten auf das Auto auf, als der Verkehr auf der Marler Straße stockte. In dem Fahrzeug der Hertenerin befand sich ein 1-jähriges Kleinkind. Die Hertenerin und ihre 1-jährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Die Recklinghäuserin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro.

