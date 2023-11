Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag konnten durch die Polizei Speyer zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt werden. Am Samstag, gegen 11:25 Uhr, verursachte ein 50-jähriger Mann Im Erlich mit seinem Pkw beim rückwärts Ausparken einen Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten 1,09 Promille beim Verursacher festgestellt werden. In der Nacht zum Sonntag wurde in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurde um 01:56 Uhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei eine Atemalkoholkonzentration von 1,36 Promille festgestellt werden konnte. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und der jeweilige Führerschein sichergestellt. Außerdem wird gegen beide Personen ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

