Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Über Regenrinne in Wohnung eingebrochen

Pforzheim (ots)

400 Euro hat am frühen Dienstagabend ein bislang Unbekannter aus einer im ersten Obergeschoss befindlichen Wohnung erbeutet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Täter, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, über die Regenrinne zum Balkon der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung eines Anwesens der Hachelallee in der Pforzheimer Nordstadt geklettert sein. Dort gelang er durch Manipulation an einem Fenster in die Wohnung. Beim Durchsuchen der Räume erbeutete der Unbekannte Bargeld in Höhe von 400 Euro, bevor er offenbar auf dem gleichen Weg wie er in die Wohnung gelangte, diese auch unerkannt verließ. Die weiteren Ermittlungen, auch unter Einsatz der Kriminaltechnik zur Spurensicherung, hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen sowie Hinweisgeber der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim der Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

