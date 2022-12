Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ostelsheim - Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Ostelsheim (ots)

2.500 Euro Sachschaden hat am Mittwochvormittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten Fahrzeug verursacht.

Gegen 10.00 Uhr befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Peugeot die Calwer Straße von Althengstett kommen in Richtung Ostelsheim, um an einem dort aufgestellten Lebensmittelautomaten frische Eier zu kaufen. Etwa 150 Meter vor dem Automaten verhinderte ein vor ihr aufgrund eines haltenden Handwerkehrfahrzeugs verkehrsbedingt haltender Pkw die Weiterfahrt. Die 76-Jährige parkte daraufhin ihr Fahrzeug und ging zu Fuß in Richtung Automat. Als sie etwa fünf Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war die Fahrbahn wieder frei, jedoch musste sie eine nicht unerhebliche Beschädigung ihrer vorderen Stoßstange feststellen. Ein unfallverursachendes Fahrzeug war nicht vor Ort. Das mit der Unfallaufnahme betraute Polizeirevier Calw bittet Zeugen sowie Hinweisgeber des Verkehrsunfalls, insbesondere der Fahrer des zum Unfallzeitpunkt dort haltenden Handwerkerfahrzeugs, sich unter der Rufnummer 07051/161-3511, zu melden.

