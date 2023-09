Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß mit Bus, 1 Person leicht verletzt

Hamm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße in Höhe der Lippebrücke verletzte sich am Freitag, 29.09.2023 ein BMW-Fahrer aus Hamm leicht. Zur Unfallzeit befuhr ein 28-jähriger mit seinem Linienbus die Münsterstraße in Fahrtrichtung Norden. Der 29-jährige BMW-Fahrer aus Hamm beabsichtigte einen Fahrstreifenwechsel, in dessen Verlauf es zu einem Auffahrunfall kam. Hierbei fuhr der PKW, BMW dem Bus auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Insassen des Linienbusses blieben unverletzt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 29-jährige zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der BMW wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell