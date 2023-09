POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer stürzt, verletzt sich leicht und beleidigt Einsatzkräfte

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Mittwochabend, 28. September, eine Dixie-Toilette im Nordringpark in Brand gesetzt. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer gegen 22.15 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem die Dixie-Toilette vollständig zerstört wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Brand sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei ...

