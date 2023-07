Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 17.07.2023 gegen 17:20 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Kaufland in Kirchen geparkter PKW durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Nach Angaben des geschädigten Fahrzeugnutzers erinnere er sich an ein neben seinem PKW geparkten, weißen Transporter, der möglicherweise verantwortlich sein könnte. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder sonstige, sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

