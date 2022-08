LPI-SHL: Gegen Baum geprallt

Breitungen (ots) - Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei untersuchten am Montag (01.08.2022) den Brandort in der Winne in Breitungen. Sie stellten fest, dass ein technischer Defekt an einem Ladegerät für den Ausbruch des Feuers verantwortlich war. Durch die Flammen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

