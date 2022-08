Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf frischer Tat ertappt

Themar (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am späten Montagabend eine Person, die unter einem Fahrzeug im Bereich einer Firma in der Römhilder Straße in Themar lag. Unmittelbar neben ihm stand ein Kanister. Als der Unbekannte den Mann bemerkte, nahm er Reißaus. Auch ein Fahrzeug, welches in der Nähe stand, fuhr plötzlich davon. Der Zeuge informierte die Polizei und gab den Beamten auch das Kennzeichen durch. Die Polizisten konnten das Auto stoppen und die drei Insassen kontrollieren. Das Fahrzeug roch stark nach Diesel. Die Vermutung, dass die drei Männer für einige Dieseldiebstähle in Themar und Umgebung verantwortlich sind liegen nahe. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Männer vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Hildburghäuser Polizei dauern an.

