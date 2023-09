POL-UN: Bönen - Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Unna (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag (04.09.) zwischen 18 und 21 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gadumerstraße in Unna eingebrochen und haben ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

mehr