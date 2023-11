Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Unfall verursacht und weggefahren

Speyer (ots)

Am Sonntagmittag, kurz vor 17 Uhr beobachtete ein Zeuge einen rangierenden PKW in der Kurt-Schumacher-Straße in einer Parklücke am Fahrbahnrand. Der PKW fuhr schließlich aus der Parklücke, stieß zuvor beim Rangieren jedoch gegen einen dahinter geparkten Roller, welcher wiederum auf ein dahinter geparkten PKW fiel. Anschließend entfernte sich der PKW zunächst in Richtung einer Tankstelle, wendete dort und fuhr erneut an der Unfallstelle vorbei. Der männliche Fahrzeugführer schaute nochmals in die Parklücke und entfernte sich dann vollends von der Unfallstelle. Durch den Zeugen konnten eindeutig zwei männliche Fahrzeuginsassen gesehen und der Fahrzeugführer auch beschrieben werden. Um ca. 20:45 Uhr erschienen vier Personen auf der Polizeiinspektion um den beschriebenen Unfall zu melden. Eine 36-jährige Frau behauptete die Fahrzeugführerin des unfallverursachenden PKW gewesen zu sein. Der ebenfalls anwesende 32-jährige Lebensgefährte der Frau entsprach der vorherigen Personenbeschreibung des Fahrzeugführers. Gegen die Frau und den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihre Beteiligung am Unfall sind Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell