Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Verkehrsunfall zwischen PKW und Roller mit zwei verletzten Personen

Speyer (ots)

Am 06.11.2023 gegen ca. 19:30 Uhr fuhr eine 42-jährige Frau mit ihrem Auto in der Neustadter Straße in Richtung der Iggelheimer Straße. Auf Höhe der Kreuzung B39 / Iggelheimer Straße / Neustadter Straße / Goethestraße wollte die Frau nach links auf die B39 auffahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 17-jährigen Rollerfahrer mit dessen 18-jähriger Beifahrerin und kollidierte mit dem Roller. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden jungen Personen einige Meter weit vom Roller geschleudert und kamen zu Fall. Der 17-Jährige und die 18-Jährige mussten durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide waren vor Ort durchgehend ansprechbar. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Rollerfahrer im Beckenbereich verletzt und seine Beifahrerin erlitt ein Schleudertrauma. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, an ihm entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Auto wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

