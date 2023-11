Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am 07.11.2023, gegen 08:15 Uhr, überquerte ein 33-Jähriger die Straße im Waldspitzweg auf Höhe der Polizeiinspektion Schifferstadt. Hierbei trat er gegen einen vorbeifahrenden silbernen Pkw, der in Fahrtrichtung Herzog-Otto-Straße fuhr. Gesucht wird der Fahrzeughalter des silbernen Pkw. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

