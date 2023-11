Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkohol

Neuhofen (ots)

Gestern Mittag, gegen 15:10 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall auf einem Feldweg zwischen der L534 und dem Parkplatz an der Schlicht gemeldet. Ein 47-Jähriger PKW-Fahrer befuhr den Feldweg von der Schlicht kommend in Fahrtrichtung L534. Hierbei kam er vom Feldweg ab und rutschte seitlich in einen Graben, wo er zum Stehen kam. Der Fahrer musste durch die Freiwillige Feuerwehr Rheinauen aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille, sodass dem 47-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000EUR. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

