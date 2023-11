Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rund 12.000 Euro nach Unfall

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend um 19 Uhr ereignete sich in der Steinzeugstraße ein Unfall, bei dem ein 43-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 23-Jährige Fiat-Fahrer fuhr aus einer Grundstücksausfahrt in die Steinzeugstraße ein, um anschließend weiter in den Langlachweg einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 43-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt die Steinzeugstraße entlangfuhr und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß zog sich der 43-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine weitere medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Straße, aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe, gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell