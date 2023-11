POL-MA: Mannheim: Mann fährt ohne Führerschein, verursacht Unfall und fährt davon

Mannheim (ots) - Am Dienstag missachtete ein 27-Jähriger, der mit seinem Hyundai auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Käfertal fuhr, das Rotlicht an der Kreuzung zur Bibienastraße. Um kurz nach 22:30 Uhr kam es so zu einem Unfall mit einer 56-jährigen Hyundai-Fahrerin, welche bei Grün die Kreuzung passierte. Zu Verletzten kam es glücklicherweise nicht. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. ...

mehr