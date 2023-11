Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkte Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag, 07:15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin bei der Vorbeifahrt gleich mehrere in der Friedensstraße am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Durch eine Zeugin wurde wenig später ein weiteres beschädigtes silbergraues Fahrzeug gemeldet. Der Pkw befand sich jedoch bei der Unfallaufnahme der Beamten und Beamtinnen nicht mehr vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Renault und dem Peugeot kann derzeit noch nicht beziffert werden. Über die Unfallverursacherin/ den Unfallverursacher ist bislang nichts bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere diejenigen, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden, sich unter der Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

