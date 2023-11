Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: VW überschlägt sich; Fahrerin schwer verletzt

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K4105 wurde eine 18-Jährige Autofahrerin schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Frau war gegen 18:40 Uhr mit ihrem VW von Schönbrunn kommend in Richtung Schwanheim unterwegs, als sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an der dortigen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet. Dies hatte zur Folge, dass sich ihr Auto überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und wird nach ersten Schätzungen auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die junge Frau konnte eigenständig aus dem Fahrzeug klettern und wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

