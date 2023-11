Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehr als 3.000 Euro Blechschaden

Bammental (ots)

Am Dienstag gegen 15:50 Uhr kollidierte auf der Hauptstraße eine 63-jährige Toyota-Fahrerin mit der 67-jährigen Fahrerin eines Postautos und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 3.000 Euro. Die Toyota-Fahrerin bog von der Gaiberger Straße kommend nach links in die Hauptstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt der Postzustellerin, welche die Hauptstraße in Richtung Rathaus befuhr. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell