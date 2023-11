Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ampelausfall - Autofahrerin missachtet Vorfahrtszeichen und verursacht Unfall

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich im Kreuzungsbereich Pleikartsförster Straße / Speyerer Straße (L 600a) ein Unfall, bei dem eine 24-jährige VW-Fahrerin schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Gegen 20:05 Uhr fuhr die 24-jährige VW-Fahrerin die Pleikartsförster Straße in Richtung L 600a entlang. Aufgrund eines Ampelausfalls, wurde der Kreuzungsbereich durch die dortigen Verkehrszeichen geregelt. Als die 24-Jährige daraufhin nach links auf die L600a abbiegen wollte, missachtete diese die Vorfahrt einer heranfahrenden 75-jährigen Peugeot-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Fahrzeuge um ihre Achse. Hierbei prallte die 75-Jährige mit ihrem Pkw zusätzlich gegen einen Mercedes-Benz. Der 61-jährige Mercedes-Fahrer blieb nach dem Zusammenstoß jedoch unverletzt. Die 75-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenso wurde die 24-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen mussten alle Unfallfahrzeuge abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten wurde die Pleikartsförster Straße in Richtung L600a zeitweise voll gesperrt.

