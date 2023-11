Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in leerstehendes Seniorenheim

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannter Täter versuchten im Zeitraum zwischen Freitag und Montag zunächst erfolglos die Türe des Haupteingangs eines verlassenen Seniorenheims in der Rockenauer Straße aufzuhebeln, um so in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Im weiteren Tatverlauf gelangten die unbekannten Täter durch eine vorhandene Öffnung in das Gebäude. Im Inneren des Seniorenheims wurden diverse Schließfächer, Schränke und Schubladen auf der Suche nach wertvollen Gegenständen geöffnet und durchsucht. Im Außenbereich des Gebäudes wurden zudem noch zwei Fenster im Obergeschoss mittels Steinwurf beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Der Diebstahlsschaden ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach zu melden, unter: 06271-92100.

