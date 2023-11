Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddiebe nach Zeugenhinweis festgenommen

Heidelberg (ots)

Durch die Hilfe eines aufmerksamen Zeugen konnten in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 01:45 Uhr, gleich fünf Fahrraddiebe im Stadtteil Weststadt festgenommen werden. Zuvor beobachtete der Zeuge, wie ein 23-Jähriger und ein 30-Jähriger gemeinsam die Fahrradschlösser zweier am Willy-Brandt-Platz abgestellten Fahrräder mit einem bislang unbekannten Gegenstand durchtrennten. Anschließend überreichten die beiden Männer die Fahrräder an einen 17-Jährigen, der wiederum das Diebesgut an einen 20 -und 40-Jährigen aushändigte. Mitsamt den Fahrrädern flüchteten die beiden Männer vom Tatort. Fest entschlossen nahm der Zeuge mit einem E-Scooter die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Durch die präzise Standortmitteilung des Zeugen, gelang es einem Streifenteam des Polizeirevier Heidelberg-Mitte die beiden Täter in der Speyerer Straße/Langer Anger schlussendlich festzunehmen. Im Zuge der Festnahme wurde bei dem 20-Jährigen weiteres Diebesgut, eine Sporttasche, aufgefunden.

Während der Festnahme kam der 17-jährige Mittäter auf die Polizeibeamten zu, weshalb auch dieser durch die Beamten festgenommen werden konnte. Bei einer Durchsuchung der beiden Festgenommenen stellten die Beamten insgesamt vier Messer fest. Die Sporttasche, die Fahrräder sowie die vier Messer wurden sichergestellt.

Im weiteren Fahndungsverlauf konnten unter Beteiligung der Bundespolizei dann auch noch die anderen beiden 23 -und 30-Jährigen Täter in Tatortnähe angetroffen und ebenso festgenommen werden.

Für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurden alle Täter auf das Revier gebracht. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell