POL-MA: Mannheim: Beim Spurwechsel anderes Auto übersehen - Unfall

Mannheim (ots)

Am Montag kam es um 15:05 Uhr auf dem Parkring in Richtung Ludwigshafen zu einem Unfall, bei dem ein 35-jähriger VW-Fahrer einen neben ihm fahrenden 49-jährigen VW-Fahrer beim Spurwechsel übersah. Er fuhr ihm in die linke Fahrzeugseite, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Schaden von mehreren tausend Euro im fünfstelligen Bereich entstand. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der beiden Fahrer.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

