Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen einer Geldbuße

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am 03. Oktober 2023 überprüfte die Bundespolizei einen 51-jährigen Bulgaren auf der Bundesautobahn A61 an der Anschlussstelle Breyell. Bei dem Abgleich der Personalien wurde bekannt, dass gegen den Fahrzeugführer ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ellwangen vorliegt. Der Mann hatte ein fälliges Bußgeld in Höhe von 70 Euro nicht bezahlt. Daraufhin hat das Amtsgericht Ellwangen im Jahr 2023 gegen ihn eine zweitägige Erzwingungshaft angeordnet. Durch Zahlung der Geldbuße plus Verfahrenskosten in einer Gesamthöhe von 139,61 Euro konnte er die angeordnete Haft abwenden. Zum Grund der Ordnungswidrigkeit machte der Betroffene keine Angaben.

