Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Springmesser bei 14-Jährigen sicher

Unna (ots)

Gestern Abend (03. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten im Unneraner Bahnhof Unna einen Jugendlichen. Dieser führte einen gefährlichen Gegenstand mit sich.

Gegen 20 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Bahnhof in Unna, als sie am Bahnsteig auf einen 14-Jährigen aufmerksam wurden. Dieser rauchte verbotswidrig eine E-Zigarette im Bahnhofsgebäude. Die Beamten wiesen den rumänischen Staatsbürger auf sein Fehlverhalten hin. Auf die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führen würde, gab er an ein Messer zu besitzen.

In seiner Jackentasche fanden die Einsatzkräfte dann ein Springmesser auf. Dabei handelt es sich um ein Messer, dessen Klinge auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellt und hierdurch oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden kann. Anschließend brachten die Beamten den Unnaeraner Jugendlichen nach Hause und informierten die Mutter über den Sachverhalt. Zudem wiesen sie die Erziehungsberechtigte unter anderem auf die gesundheitlichen Risiken des Rauchens hin.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell