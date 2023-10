BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mutmaßliche Drogendealerin fest

Köln (ots) - Am 02. Oktober hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bonn eine 68-Jährige festgenommen, die mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde. Am vergangenen Montag, um 04:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Bonn eine Iranerin, nachdem diese ohne Fahrausweis den ICE 921 von Dortmund nach Bonn benutzte. Bei der ...

