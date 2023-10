Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau benutzt ICE ohne Fahrschein: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Köln (ots)

Am 02. Oktober hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bonn eine 68-Jährige festgenommen, die mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde.

Am vergangenen Montag, um 04:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Bonn eine Iranerin, nachdem diese ohne Fahrausweis den ICE 921 von Dortmund nach Bonn benutzte. Bei der anschließenden Überprüfung der Identität stellten die eingesetzten Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, sowie zwei Aufenthaltsermittlungen fest. Die Beschuldigte konnte den im Haftbefehl geforderten Geldbetrag in Höhe von 500,- Euro sowie 77,50 Euro Verfahrenskosten nicht erbringen, so dass das Streifenteam die Frau festnahm und diese in die Justizvollzugsanstalt Ossendorf brachte. Sie erwartet eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen sowie unerlaubten Aufenthaltes ein.

