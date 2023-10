BPOL NRW: Bundespolizei stellt Springmesser in Hosentasche fest

Bochum (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (03. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof zwei junge Männer. Diese sollen zuvor Betäubungsmittel verkauft haben. Gegen 18:45 Uhr gaben zwei Passanten gegenüber einer Bundespolizeistreife an, dass zwei Jugendliche ihnen am Hauptbahnhof Bochum Drogen zum Kauf angeboten haben sollen. Diesem Hinweis gingen die Beamten nach und trafen am Buddenbergplatz ...

mehr