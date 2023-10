Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle innerhalb von 24 Stunden

Bielefeld /Bad Oeynhausen (ots)

Innerhalb von 24 Stunden haben Einsatzkräfte der Bundespolizei 3 Männer verhaftet, die mit Haftbefehlen gesucht wurden. Zwei von ihnen sitzen in Haft, ein 44-jähriger Lippetaler konnte durch Zahlung der Geldstrafe die Haft abwenden.

Der 44-jährige Mann wurde am Montagmorgen (2. Oktober) im Hauptbahnhof Bielefeld von Bundespolizisten kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Köln ihn seit Juli 2023 per Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht Köln hatte den Deutschen im März 2022 wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte der Mann bis zur Kontrolle durch die Bundespolizei. Zur Vermeidung des sofortigen Haftantrittes von 60 Tagen bezahlte der Lippetaler die Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro direkt bei der Bundespolizei. Im Anschluss verließ er die Wache als freier Mann.

Die gleiche Möglichkeit hatten am Montagmittag (2. Oktober) ein 33-jähriger Sudanese und am Dienstagmorgen ein 50-jähriger Deutscher. Allerdings waren beide Männer nicht in der Lage die haftbefreienden Geldstrafen in Höhe von 900 Euro wegen Diebstahl beziehungsweise 600 Euro wegen Erschleichen von Leistungen zu bezahlen.

Während der 50-Jährige nach einer Kontrolle im Hauptbahnhof Bielefeld verhaftet wurde, wurde der Haftbefehl des 33-Jährigen bei einer Kontrolle in einem Regionalzug auf Höhe des Bahnhofes Bad-Oeynhausen festgestellt.

Beide Männer wurden zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell