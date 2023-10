BPOL NRW: Mann sperrt sich auf Zugtoilette ein und leistet gegenüber Bundespolizisten Widerstand

Kleve - Emmerich (ots) - Am 01.10.2023 um 11:10 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesstraße 220 in Emmerich am Rhein einen Fahrzeugführer eines in den Niederlanden zugelassenen Seat. Bei dem Abgleich der Personalien des 30-jährigen Rumänen wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen eines Strafbefehls vom Amtsgericht Nürnberg ...

mehr