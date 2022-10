Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Erschreckend viele Mängel

A4 Hermsdorfer Kreuz (ots)

33 von 35 Fahrzeugen wurden an der Kontrollstelle der Autobahnpolizei beanstandet. Im Rahmen der Operation Roadpol, einer europaweiten Maßnahme, wurden mehrere Kontrollstellen in Thüringen aufgebaut. Im Schwerpunkt ging es bei der Kontrolle am vergangenen Donnerstag um LKWs und Busse. Die Bilanz ist alarmierend, von 33 kontrollierten Fahrzeugen, waren nur zwei komplett frei von Mängeln. Bei allen anderen verteilten sich die Beanstandungen auf viele verschiedene Bereiche. Es wurden 9 Anzeigen zum Fahrpersonalgesetz, 10 Anzeigen zur Straßenverkehrsordnung bzw. der Straßenverkehrszulassungsordnung, zwei Anzeigen zum Abfallverbringungsgesetz, eine Anzeige zum Gefahrgutbeförderungsgesetz und eine Anzeige zum Güterkraftverkehrsgesetz geschrieben. Es wurden insgesamt 10 Verwarngelder und eine Sicherheitsleistung erhoben. Zwei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Beamten der Autobahnpolizei schauten während der Kontrolle viele interessierte Schüler im Zuge eines Schülerpraktikums bei der Arbeit über die Schulter.

