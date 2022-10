Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Drei in Einem - Deliktesammlung

A4 Höhe Korbußen (ots)

Ohne Führerschein und unter Alkohol und dann noch geblitzt, wurde ein 39-jähriger Pole am vergangenen Dienstagnachmittag. Im Rahmen einer stationären Geschwindigkeitskontrolle wurde ein polnisches Fahrzeug mit einem deutlichen Geschwindigkeitsverstoß von 155 km/h bei erlaubten 80 km/h auf der A4 Richtung Frankfurt am Main auf Höhe Korbußen festgestellt. Durch ein hinzugezogenes Videofahrzeug der Autobahnpolizei wurde der Schnellfahrer kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz eingeholt und auf der Raststätte Teufelstal kontrolliert. Bei der Kontrolle, konnte der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorlegen, dafür ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,84 Promille. Für die Sammlung an Verfehlungen wurde eine Sicherheitsleistung von 2.500 EUR festgelegt. Den auffälligen Fahrer erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol. Darüber hinaus steht noch ein empfindliches Bußgeld bezüglich des Geschwindigkeitsverstoßes im Raum. Sein Fahrzeug musste er in jedem Falle stehen lassen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell