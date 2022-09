Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Spendenübergabe - Tag der offenen Tür der API

Schleifreisen (ots)

Am heutigen Tag war es so weit, Herr Köhler vom Kinderhospiz Mitteldeutschland war bei der Autobahnpolizei am Hermsdorfer Kreuz eingeladen, um die gesammelten Spendengelder zu übernehmen. Nachdem der Gewinn aus den Einnahmen und alle Spenden des Tags der offenen Tür vom Samstag, den 03.09.22 ausgezählt waren, entschieden sich die Verantwortlichen noch eine kleine Spendenaktion im Kollegenkreis zu starten und weiter für das Kinderhospiz zu sammeln.

Schlussendlich kam ein Betrag von 3.030 EUR zusammen, welcher Herrn Köhler als Vertreter des Kinderhospizes Mitteldeutschland vom Behördenleiter der Autobahnpolizeiinspektion Anton Wahlig und dem örtlichen Personalrat Jan Malik übergeben werden konnte.

Die Autobahnpolizeiinspektion möchte sich im Namen des Kinderhospizes noch einmal bei allen Besuchern unseres Tags der offenen Tür vom 03.09.22 herzlich bedanken. Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme gefreut und hoffen, dass Ihnen unsere Veranstaltung an diesem sonnigen Tag gefallen hat. Des Weiteren wäre eine solch große Spende ohne Ihre Hilfe nicht möglich gewesen. Vielen Dank dafür!

Aufgrund der positiven Rückmeldungen werden wir am Tag der offenen Tür festhalten und planen den Nächsten im Jahr 2024. Dann werden auch noch mehr Bratwürste auf dem Grill liegen!

Herzlichen Dank sagt das Team der Thüringer Autobahnpolizei!

