Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Hinweis: Bundespolizei stellt Drogen sicher

Bochum (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (03. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof zwei junge Männer. Diese sollen zuvor Betäubungsmittel verkauft haben.

Gegen 18:45 Uhr gaben zwei Passanten gegenüber einer Bundespolizeistreife an, dass zwei Jugendliche ihnen am Hauptbahnhof Bochum Drogen zum Kauf angeboten haben sollen. Diesem Hinweis gingen die Beamten nach und trafen am Buddenbergplatz auf einen 14- und einen 16-Jährigen. Bei einer Kontrolle machten die Bochumer gegenüber den Polizisten widersprüchliche Angaben. Die Einsatzkräfte durchsuchten den kosovarischen Staatsangehörigen (16) und fanden ein Verschlusstütchen mit Marihuana in dessen linken Jackentasche auf. Dieses war in einer Zigarettenschachtel versteckt.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Mobiltelefone der Tatverdächtigen und informierten die Erziehungsberechtigten über die Geschehnisse. Die beiden Jugendlichen sind in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Der Deutsche (14) führte keine Drogen mit sich.

Die Smartphones werden nun ausgewertet. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell